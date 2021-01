Harry Styles et Olivia Wilde : leur relation est restée secrète grâce à James Corden

Leur relation n'est plus un secret pour personne. Et pourtant. Pendant quelques temps, Harry Styles et Olivia Wilde sont parvenus à roucouler en silence, sans que l'on puisse s'en rendre compte, grâce à un célèbre animateur télé : le présentateur du Late Late Show, la star du Carpool Karaoke, récemment vue à l'affiche de The Prom sur Netflix, Monsieur James Corden. Grand ami du jeune acteur/chanteur, il avait effectivement prêté l'une de ses demeures située à Palm Springs, à Los Angeles, pour que le tournage du film Don't Worry Darling se déroule au mieux. Ce qui a permis au couple d'avoir un peu d'intimité avant de s'afficher au grand jour.

Harry Styles et Florence Pugh sont les vedettes du nouveau film horrifique d'Olivia Wilde, un thriller esthétique dont l'action prend place dans les années 50. Mais c'est une jolie comédie romantique qui s'est improvisée, par surprise, loin des caméras. "Leur relation est assez récente, explique une source du MailOnline. Olivia dirige Harry sur son film. Le nombre de personne est très limité sur le plateau, ils sont dix pour respecter les règlementations sanitaires. Harry s'est installé dans la maison de James Corden, ils ont donc pu se retrouver seul et rester discrets. C'est pour ça que tout le monde a été surpris quand il l'a amené au mariage et qu'il l'a présentée comme étant sa petite-amie."

Le week-end du 2 et 3 janvier 2021, Harry Styles a effectivement fait une entrée très remarquée alors qu'il venait célébrer l'amour de son agent Jeffrey Azoff et de sa compagne Glenne Christiaansen. En costume noir, au bras d'Olivia Wilde pour la première fois, le jeune homme de 26 ans a fait grande sensation. Le couple a même été aperçu, le lundi suivant, dans une voiture qui les ramenait du San Ysidro Ranch de Montecito.

Maman de deux enfants - Otis, 6 ans et Daisy, 4 ans -, Olivia Wilde sort d'une longue relation. Elle s'est séparée de son mari, Jason Sudeikis, au début de l'année 2020. Le fait qu'elle ait 10 ans de plus qu'Harry Styles ne semble en aucun cas déranger son nouveau partenaire... ni personne, d'ailleurs. "Il s'en fiche complètement, précise la source du MailOnline. Il lui tenait la main sans problème et l'embrassait." On dirait bien que ces deux-là ont décidé de regarder dans la même Direction, et ce, qu'importe les qu'en dira-t-on...