Shia LaBeouf : MST, sévices corporels, violence morale... FKA Twigs porte plainte !

Elle sort d'une relation très compliquée. C'est ce que Tahliah Debrett Barnett, plus connue sous le nom de scène FKA Twigs, assure auprès de la Cour Suprême de Los Angeles. En couple avec Shia LaBeouf pendant un peu moins d'un an, la chanteuse aurait subi les pires sévices, comme le rapporte le New York Times. Parmi la liste des accusations, la jeune femme de 32 ans explique que son ancien partenaire l'a brutalisée, physiquement et émotionnellement, qu'il lui a volontairement transmis une MST, qu'il la forçait à dormir nue et qu'il conservait, auprès du lit, une arme à feu chargée. Il aurait déjà tenté de l'étrangler dans son sommeil.

FKA Twigs ne pouvait ni regarder, ni parler aux hommes sans déclencher la colère de Shia LaBeouf. Un incident, datant du mois de février 2019, a retenu l'attention de la Cour puisqu'il a eu lieu en public. Le couple sortait d'une balade dans le désert quand le comédien aurait enlevé sa ceinture de sécurité puis menacé de provoquer un accident de la route si la jeune femme ne lui déclarait pas sa flamme. Il se serait arrêté à une station essence pour la laisser sortir puis l'aurait propulsée contre le véhicule, lui criant au visage et la forçant à retourner à l'intérieur.

J'étais piégée dans une relation abusive

Le 11 décembre 2020, FKA Twigs avait décidé de dénoncer les agissements de Shia LaBeouf sur son compte Twitter. "Cela pourrait vous surprendre, mais j'étais piégée dans une relation abusive, écrivait-elle. Ca a été très compliquée pour moi de le digérer. Je n'aurais jamais pensé que cela puisse m'arriver. C'est pour ça que j'ai décidé qu'il était important que j'en parle, pour essayer d'aider les gens à comprendre que quand on est sous le contrôle d'une personne toxique, ou piégée dans une relation violente, s'enfuir ne semble jamais être une solution, ni possible, ni sans danger. Mon deuxième pire cauchemar, c'est d'être forcée de parler publiquement du fait que j'ai survécu. Mais mon pire cauchemar, c'est de ne pas le faire en sachant que j'aurais pu aider ne serait-ce qu'une personne."

Karolyn Pho, l'ex de Shia LaBeouf, avait déjà évoqué des problèmes similaires. Elle avait expliqué que l'acteur lui avait asséné des coups de tête jusqu'à ce qu'elle saigne. Pour sa défense, Shia LaBeouf réfute la plupart des accusations de FKA Twigs. Il assure que la majorité de ses accusations sont complètement fausses mais précise au New York Times qu'il accepte la responsabilité de ces actes. "En tant que personne en convalescence, je dois faire face à ces rappels presque quotidiens de ces choses que j'ai dites et faites quand je buvais, regrette l'ex de Mia Goth. Il est difficile d'accepter le fait que j'ai pu causer une grande souffrance aux autres. Mais je ne peux pas réécrire l'histoire..."