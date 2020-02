Shia LaBoeuf célibataire : Son ex FKA twigs déjà recasée !

Pile poil pour la Saint-Valentin, FKA twigs aurait un nouvel homme dans sa vie. D'après les informations de PEOPLE Magazine datées du 13 février 2020, la chanteuse britannique de 32 ans serait en couple avec Matt Healy, chanteur du groupe 1975. Ils ont été vus ensemble (et très proches) aux NME Awards à Londres mercredi.

Sur Instagram, le chanteur a partagé une photo prise depuis les coulisses où elle est assise sur ses jambes, un étrange chapeau en poils verts sur la tête. "Merci les NME pour l'award et le chaos", avait-il légendé. Il faut dire que Slowthai avait (un peu) semé la panique à cause d'une altercation avec une personne du public, sous fond de fausses accusations d'agression sexuelle. Il n'empêche que dans le chaos qu'étaient les NME, FKA Twigs et Matt Healy se sont trouvés. Ils ont également tous deux chanté sur scène mercredi soir.