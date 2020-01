RuPaul : Qui est Georges LeBar, le mari de la célèbre drag queen ?

En talons hauts ou en chaussures de ville, RuPaul ne cesse jamais sa course effrénée vers la gloire. Après avoir enchaîné onze saisons – plus quatre "All Stars" – de la compétition de drag queens qu'il anime depuis 2009 pour nourrir son patrimoine, le présentateur de 59 ans a décidé de s'exporter. En 2019, c'est au Royaume-Uni qu'il a couronné un jeune homme performant sous le nom de, ATTENTION SPOILER, The Vivienne. Dans son ombre, masculine ou féminine, se cache cependant un pilier sans lequel il ne tiendrait peut-être pas si bien la route : son époux Georges Bar, un compagnon de très longue date.

Un mariage dans le plus grand secret

Leur union officielle est longtemps restée secrète. Mais un jour, en 2017, RuPaul a décidé d'en confier les détails à son grand ami Ross Mathews sur le plateau de l'émission Hollywood Today. "Je crois que je ne l'ai jamais dit à la télévision mais nous sommes mariés, a-t-il tout simplement annoncé. On s'est marié le jour de l'anniversaire de notre rencontre." Les amoureux se sont croisés en 1994 sur le dancefloor du Limelight et ne se sont plus jamais quittés. "Il dansait comme un dingue. Je suis allé le voir pour lui demander ce qu'il faisait, précisait-il ensuite auprès d'Entertainment Tonight. Vu ce qu'il se passe dans le monde, on s'est dit qu'on allait sauter le pas. Mais les papiers ne veulent rien dire. Si tu es dévoué à quelqu'un, rien ne changera ça. Je le connais, il me connaît, je l'aime. C'est ma personne préférée sur la planète... et j'ai rencontré beaucoup de gens !"

Il se fiche complètement du show business

RuPaul et Georges Bar se sont dit "oui" en toute discrétion lors d'une cérémonie "très intime". C'est un ami commun qui les a mariés à leur domicile de Los Angeles. Et le secret de cette idylle, c'est sans doute que les époux se complètent à la perfection. L'un est un génie du marketing, un modèle, un chanteur, un animateur, un maître spirituel, une superstar internationale entre autres. L'autre tient un ranch immense de 60 000 hectares qui s'étend sur deux États américains. "Il travaille là-bas, moi à Hollywood. On se rencontre quand on a besoin de faire une pause. Il est incroyable, ajoutait-il avec des étoiles dans les yeux. Mais il se fiche complètement du show business. Notre vie n'est pas un spectacle. C'est la réalité." Ah, l'amour...