Shia Labeouf va se faire soigner : soutien de sa compagne, la fille d'Andy Mac Dowell

Accusé de violences par son ex-petite amie, écarté de la promotion du film Pieces Of A Woman, viré d'un autre projet : la carrière de Shia Labeouf est en train de s'écrouler. L'acteur à nouveau en couple a reconnu ses torts à demi-mot. Son avocat affirme qu'il souhaite suivre un traitement médical à long terme.

L'info est signée Variety. Dans un article paru jeudi 24 décembre 2020 et consacré à la disgrâce de Shia Labeouf, le site américain révèle s'être entretenu avec son avocate. L'acteur de 34 ans a engagé les services de Shawn Holley, un des membres de la Dream Team qui avait défendu O.J. Simpson lors de son procès pour double-meurtre en 1994.

Je n'ai pas d'excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité

L'avocate de Shia Labeouf a notamment confié à Variety : "Quand ces allégations [les accusations d'agression sexuelle, d'agression et de violence psychologique par la chanteuse FKA Twigs, NDLR] ont vu le jour il y a un an, Shia a immédiatement assumé sa responsabilité pour les nombreux mauvais agissements qu'il a commis et exprimé son envie de faire ce que Twigs lui demandait. Ainsi, il a payé, organisé, reprogrammé (quand elle a changé la date) et voyagé de l'étranger pour assister à une médiation organisée par les avocats des deux parties." "Shia a besoin d'aide et il le sait. Nous recherchons activement le genre de traitement hospitalisé à long-terme, intensif et important dont il a désespérément besoin", a-t-elle ajouté.

L'intéressé a également réagi, en adressant un email au New York Times. "Je ne suis pas en position de dire aux autres ce que mon comportement leur a fait ressentir. Je n'ai pas d'excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, a-t-il écrit. J'ai été violent envers moi-même et tous ceux autour de moi pendant des années. J'ai un passif de blesser les gens les plus proches de moi. J'en ai honte et suis désolé pour ceux que j'ai blessés. Il n'y a rien d'autre que je puisse dire."