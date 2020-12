Shia Labeouf : Écarté par Netflix suite aux accusations de violences... et à nouveau en couple

La plainte déposée contre Shia Labeouf par son ex, FKA twigs, a eu l'effet d'une bombe ! L'acteur a été écarté de la promo d'un film, dont il est pourtant le héros. Dans le même temps, Shia s'affiche avec une nouvelle petite amie...

Shia Labeouf est la star de Pieces Of A Woman. Il partage l'affiche de cette production Netflix avec Vanessa Kirby, mais ne figure pas sur le site For Your Awards Consideration, créé par le service en vue de la prochaine saison des awards. Aucune photo de l'acteur, ni même son nom ne sont publiés sur la rubrique consacrée à Pieces Of A Woman. Netflix suggère en revanche que sa partenaire Vanessa Kirby soit mentionnée dans les catégories de Meilleure actrice.

Pieces Of A Woman raconte l'histoire de Martha (Vanessa Kirby) et Sean Carson (Shia Labeouf), un couple dont la vie est bouleversée lorsque Martha accouche chez elle et perd son bébé. La jeune femme doit alors apprendre à faire son deuil, tout en subissant une mère intrusive et un mari de plus en plus irritable. La sage-femme présente lors de l'accouchement, sera poursuivie pour négligence et jugée.

Le film sortira le 7 janvier 2021.