Diaporama Shia Labeouf : Écarté par Netflix suite aux accusations de violences... et à nouveau en couple

Exclusif - Shia LaBeouf et sa nouvelle compagne FKA Twig se câlinent et s'embrassent dans les rues de Studio City. Le couple s'est rencontré il y a quelques mois à Los Angeles sur le tournage du film Honey Boy.

10 / 12

Exclusif - Sport et détente pour Shia LaBeouf et sa compagne Mia Goth à Pasadena, pendant la période de confinement liée au coronavirus (Covid-19), le 1er avril 2020. Le couple a fait du vélo avant de se reposer sur un banc et d'échanger des gestes tendres. Par la suite, l'acteur de 33 ans a fait un jogging torse nu, laissant apparaître ses nombreux tatouages. Shia Labeouf et Mia Goth, qui avaient divorcé en 2018, semblent accorder aujourd'hui une nouvelle chance à leur idylle.