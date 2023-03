Diaporama : Harry Styles embrassant goulument un célèbre mannequin, la page est bien tournée avec Olivia Wilde

1 / 20 Harry Styles embrassant goulument un célèbre mannequin, la page est bien tournée avec Olivia Wilde

2 / 20 En plein tournée mondiale, le chanteur Harry Styles a été aperçu en bonne compagnie ce week-end à Tokyo. Harry Styles au photocall de la cérémonie des Brit Awards à l'O2 Arena à Londres. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

3 / 20 Après une brève relation avec la réalisatrice, Olivia Wilde, le chanteur de 29 ans a visiblement très rapidement tourné la page. Harry Styles au photocall de la 65ème édition de la cérémonie des "Grammy Awards" à Crypto.com Arena à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 5 février 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

4 / 20 C'est dans les bras de la belle Emily Ratajkowski que l'interprète de "Watermelon Sugar" a été aperçu dans la capitale japonaise. Emily Ratajkowski au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

5 / 20 La top modèle et mère de famille avait été aperçu au concert de Harry Styles à Los-Angeles il y a quelques semaines de cela. Emily Ratajkowski au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © Crash/imageSPACE via Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

6 / 20 Après une courte relation avec l'humoriste et ex compagnon de Kim Kardashian, Pete Davidson, Emily Ratajkowski a suivi Harry Styles à l'occasion de la tournée Love on tour. Pete Davidson et sa compagne Emily Ratajkowski assistent, au coté de Ben Stiller et de sa femme Christine Taylor, au match de NBA "Grizzlies - Knicks" au Madison Sqauare Garden à New York, le 27 novembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

7 / 20 De son côté Olivia Wilde s'est dites "déçue" de ne pas avoir construit une relation sérieuse avec Harry Styles. Olivia Wilde au photocall de la soirée Fashion Trust US Awards aux Goya Studios à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 21 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

8 / 20 Pour le moment le chanteur ne s'est pas encore exprimé sur sa relation. Harry Styles au photocall de la cérémonie des Brit Awards 2023 à l'O2 Arena à Londres le 11 février 2023. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

9 / 20 Emily Ratajkowski se promène avec son fils Sylvester dans les rues de New York le 22 mars 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

10 / 20 Harry Styles - Photocall de la première du film My Policeman à Los Angeles le 1er novembre 2022. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

11 / 20 Olivia Wilde au photocall de la soirée Fashion Trust US Awards aux Goya Studios à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 21 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

12 / 20 Harry Styles retrouve son ex Kendall Jenner pour un jeu de "Spill Your Guts or Fill Your Guts" sur le plateau de l'émission "The Late Late Show" à Los Angeles. Harry et Kendall, en couple de 2014 à 2016, ont du répondre à des questions sur leur relation de l'époque. © BestImage, CBS / UK Backgrid via Bestimage

13 / 20 Emily Ratajkowski se promène à New York, le 17 mars 2023. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

14 / 20 Emily Ratajkowski au photocall de la soirée "Moët & Chandon" à New York, le 5 décembre 2022. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

15 / 20 Harry Styles et Taylor Swift se promenent à Central Park a New York, le 2 décembre 2012 © BestImage, Agence / Bestimage

16 / 20 Sebastian Bear-McClard dépose son fils Sylvester chez sa mère Emily Ratajkowski à New York le jour de l'anniversaire du petit (2 ans) le 8 mars 2023. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

17 / 20 Emily Ratajkowski reçoit des fleurs des mains de son nouveau compagnon Eric André pour la Saint Valentin à New York, le 14 février 2023, avant de sortir en amoureux. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

19 / 20 Pete Davidson et sa compagne Emily Ratajkowski assistent, au coté de Ben Stiller et de sa femme Christine Taylor, au match de NBA "Grizzlies - Knicks" au Madison Square Garden à New York, le 27 novembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage