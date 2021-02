Olivia Wilde et Harry Styles : une relation "très sérieuse", le couple est inséparable

Le couple formé avec Olivia Wilde et Harry Styles compte déjà de nombreux fans. Ces admirateurs suivent avec attention l'évolution de leur relation et sont heureux d'apprendre qu'ils "ont l'air très sérieux". Les deux acteurs "passent tout leur temps ensemble", et Harry ne peut s'empêcher d'être auprès de sa compagne.

Cet update sur la romance d'Olivia Wilde et Harry Styles est signé People ! Le site américain a rapporté les propos d'une source restée anonyme sur les deux comédiens, qui collaborent sur le film Don't Worry Darling. Olivia Wilde en est l'héroïne et réalisatrice. Elle dirige et donne la réplique à l'ancien chanteur du groupe One Direction.

"Elle est très heureuse avec Harry. Olivia et Harry poursuivent le tournage à Los Angeles. C'est difficile à cause de la Covid. Ils ont dû arrêter le tournage plusieurs fois pour des tests et des pauses. C'est génial de travailler avec Olivia. Elle reste calme et très concentrée malgré toutes ces pauses, explique l'informateur de People, qui s'épanche sur ces pauses qu'Olivia et Harry passent ensemble. Tout le monde l'a vu venir. Pendant les pauses, il n'a pas pu rester loin d'elle et est allé la voir dans sa cabine."