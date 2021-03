Diaporama Emily Ratajkowski maman : elle dévoile le prénom de son fils, première photo avec bébé

Emily Ratajkowski à la soirée CFDA Fashion Awards à New York

Exclusif - Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-McClard promènent leur chien malgré l'épidémie de coronavirus (COVID-19) à New York, le 28 mars 2019.

Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-McClard lors du photocall de la soirée de la 35ème édition des Film Independant Spirit Awards à Los Angeles le 8 février 2020.

Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-MCclard partagent un baiser dans une rue de Manhattan accompagné de leur chien Colombo à New York le 23 janvier 2020.

Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-McClard - Les célébrités arrivent à la WME Pre-Oscars Party dans le quartier de Hollywood à Los Angeles, le 7 février 2020

Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-McClard lors du photocall de la soirée de la 35ème édition des Film Independant Spirit Awards à Los Angeles le 8 février 2020.

Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-McClard lors du photocall de la soirée de la 35ème édition des Film Independant Spirit Awards à Los Angeles

Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-McClard sont allés se promener en amoureux en compagnie de leur chien Colombo au Washington Square Park dans le quartier Manhattan à New York, le 16 février 2020

Exclusif - Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-McClard sont photographiés en train de promener leur chien, Colombo à New York le 9 juillet 2020. Ils portent des masques pour se protéger de l'épidémie de Coronavirus (COVID-19).

Emily Ratajkowski, enceinte, et son mari Sebastian Bear-McClard se promènent à New York, le 26 février 2021.

Exclusif - Emily Ratajkowski (enceinte) avec son mari Sebastian Bear-McClard promènent leur chien à New York City, New York, Etats-Unis, le 3 mars 2021.

Emily Ratajkowski, enceinte, et son mari Sebastian Bear-McClard se promènent à New York, le 26 février 2021.

Exclusif - Emily Ratajkowski enceinte se promène dans les rues de New York, le 16 février 2021.

Exclusif - Emily Ratajkowski avec son mari Sebastian Bear-McClard promènent leur chien en compagnie de Timothee Chalamet à New York, le 20 février 2021.

16 / 19

Emily Ratajkowski enceinte et son mari Sebastian Bear-McClard se promènent avec leur chien Colombo à New York City, New York, Etats-Unis, le 6 février 2021.