Emily Ratajkowski enceinte : entièrement nue, elle dévoile son ventre arrondi

Emily Ratajkowski s'apprête donc à donner la vie pour la première fois. Et le futur papa n'est autre que son mari, l'acteur et réalisateur Sebastian Bear-McClard. Le séduisant couple se fréquente depuis fin 2017 et s'est marié peu de temps après, le 23 février 2018. Un mariage aussi précipité que surprenant !

En novembre 2018 elle revenait dans l"mission Busy Tonight sur ce jour si particulier : "C'est resté secret pendant quatre heures ! Les mariages sont super, je veux faire la fête et célébrer l'amour et les relations, mais celui-là était uniquement pour nous et c'était très sympa. Nous nous connaissions depuis longtemps et il aime me dire en blaguant, 'les gens pensent qu'on s'est mariés rapidement mais tu m'as surveillé pendant deux ans". Je me suis toujours dit 'ok, je ne devrais pas voir ce mec seule... et l'étape d'après, je suis au tribunal en train de me marier."

L'annonce de la grossesse d'Emily Ratajkowski semble en tout cas ravir la planète people. Dans les nombreux commentaires, on peut découvrir les félicitations de nombreuses célébrités, dont Paris Hilton, Karlie Kloss, Priyanka Chopra et Hailey Baldwin.