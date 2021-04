Emily Ratajkowski maman : la ligne retrouvée, un mois après son accouchement

Emily Ratajkowski a annoncé la venue au monde de son fils le 11 mars 2021. L'actrice et mannequin révélée grâce à sa figuration dans le clip de la chanson Blurred Lines de Robin Thicke avait déjà posté un tendre cliché d'elle en train d'allaiter son bébé. "Sylvester Apollo Bear vient de naître. Sly est arrivé ce 8 mars 2021 pendant la matinée la plus surnaturelle, magnifique et remplie d'amour de ma vie", précisait-elle en description. Emily a également publié des photos de son accouchement, des clichés pris par son mari Sebastian Bear-McClard.

Sylvester est le premier enfant d'Emily Ratajkowski et Sebastian Bear-McClard. La petite famille a réalisé sa première sortie le 20 mars. Profitant d'un après-midi ensoleillé, les nouveaux parents et leur bébé, confortablement installé dans poussette, s'étaient promenés à New York. Ils ont encore été aperçus en public le 27 mars dernier.

Le couple se fréquente depuis fin 2017 et s'est marié dans la plus grande discrétion le 23 février 2018. "C'est resté secret pendant quatre heures !, expliquait-elle au moment de confirmer cette union. Les mariages sont super, je veux faire la fête et célébrer l'amour et les relations, mais celui-là était uniquement pour nous et c'était très sympa. Nous nous connaissions depuis longtemps et il aime me dire en blaguant, 'les gens pensent qu'on s'est mariés rapidement mais tu m'as surveillé pendant deux ans'. Je me suis toujours dit 'ok, je ne devrais pas voir ce mec seul' et l'étape d'après, je suis au tribunal en train de me marier."