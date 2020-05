Emily Ratajkowski : Ses photos sexy sur Instagram ? "Une question de survie"

Pour de nombreux internautes, Emily Ratajkowski n'est pas qu'un corps. L'intéressée est consciente de ce jugement et l'a elle-même porté, à l'égard de Demi Moore : "J'ai écarté son rôle d'actrice, parce qu'elle était tellement sexy et qu'elle avait ce corps. Et je suis Em Rata [son identifiant sur Instagram, @emrata, NDLR], c'est donc très ironique. Ça montre à quel point la misogynie est profondément ancrée."

Emily Ratajkowski n'a pas l'intention de s'arrêter pour autant. L'actrice vue dans les films Gone Girl, We Are Your Friends et Entourage a encore embrasé la Toile en publiant les clichés de sa nouvelle collection de vêtements. En petite tenue de sa propre marque, Inamorata, la jeune femme régale ses plus de 26 millions de followers.