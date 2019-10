Emily Ratajkowski : Canon en bikini, elle se dore la pilule au soleil

L'été dernier, Emily Ratajkowski avait régalé ses fans de photos de vacances torrides passées en Espagne. Le festin visuel continue, cette fois à Miami. La bombe y a en effet été aperçue cette semaine, profitant de journées ensoleillées dans de superbes maillots de bain...

L'automne bien entamé, les maillots ont déserté les dressings et fait place aux pulls, parkas et parapluies. Emily Ratajkowski a repoussé le moment fatidique en s'envolant pour la Floride. L'actrice et mannequin de 28 ans y a été surprise les mardi 15 et mercredi 16 octobre 2019, au bord de la piscine de son hôtel.

Sur un transat ou dans l'eau, vêtue d'un deux-pièces noir ou d'un maillot de sa marque, Inamorata, Emily Ratajkowski fait grimper la température et embrase les réseaux sociaux.

Les photos de la jolie brune publiées sur Instagram font le bonheur des internautes.