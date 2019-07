Emily Ratajkowski : Elle affronte la canicule en bikini...

En été, le bikini devient le look le plus tendance ! Emily Ratajkowski propose les siens aux modeuses. Elle leur montre comment les porter, en posant sur une série photo torride...

En parallèle de ses carrières de mannequin et d'actrice, Emily Ratajkowski s'est lancée dans la création de maillots de bain (puis de lingerie et de vêtements) avec sa marque, baptisée Inamorata. Elle en dévoile les nouveaux bikinis pour la saison été 2019 et les porte sur une série d'images publiées sur Instagram. Irrésistible dans ses deux pièces à pois ou imprimé léopard, la bombe de 28 ans régale ses plus de 23 millions de followers.

Ces internautes, Emily leur avait déjà adressé, début juillet, de charmantes photos de ses vacances en Espagne. La jolie brune s'était envolée pour Majorque avec son mari, le chanceux Sebastien Bear-McClard. Rentré à New York le 5 juillet, le couple a lui aussi survécu à la vague de chaleur qui avait frappé la Grosse Pomme.

Là encore, Emily montre aux internautes comment résister à la canicule avec charme et sensualité...