Emily Ratajkowski : Son mari avoue utiliser une insulte raciste

Le meurtre de George Floyd, un homme noir mort asphyxié par des policiers blancs en pleine rue le 25 mai 2020, a réveillé la lutte contre le racisme. Emily Ratajkowski y participe, en sensibilisant sur les réseaux et en manifestant. Elle a peut-être influencé son mari, Sebastian Bear-McClard, qui avoue utiliser une insulte à caractère raciste en toute décontraction... et qui s'en excuse.

C'est sur Twitter, où il compte 343 followers, que Sebastian Bear-McClard (dit "@sebobear") s'est confessé. Le jeune homme a publié une note, le vendredi 5 juin 2020, dans laquelle il explique qu'il utilisait fréquemment et en toute décontraction, une insulte à caractère raciste. Le mot en question, nigga (ou n-word, "le mot qui commence par n"), a la même signification que l'insulte nigger, "nègre" en français.

"J'utilisais un mot de manière décontractée comme si j'en avais le droit. Ce n'était pas le cas et ce ne le sera jamais, écrit Sebastian Bear-McClard. Ces dernières années, j'ai beaucoup appris sur mon privilège en tant qu'homme et en tant que personne blanche, et sur l'histoire du racisme dans ce pays [les États-Unis, NDLR]. Reconnaître nos erreurs et un élément crucial pour changer la manière dont le monde fonctionne. Je suis embarrassé, j'ai honte et je m'excuse sincèrement à tous ceux que j'ai pu blesser."