"C'est mon p****n de corps" : Emily Ratajkowsky critiquée sur son ventre trop sec, elle réplique

Voilà une apparition quelque peu controversée pour Emily Ratajkowski ! Présent à l'occasion de la cérémonie des CFDA Fashion Awards à New York, le 10 novembre 2021, le mannequin de 30 ans est apparu dans une tenue originale exhibant ses abdominaux bien dessinés. Et c'est au sujet de son ventre ultra plat que la jolie brune s'est attirée les foudres de la Toile.

Fière de cette apparition et de son look (composé d'un haut très court et d'une jupe midi plissée, signée Miu Miu), Emily Ratajkowski a, ce mercredi 24 novembre, publié quelques clichés de cette soirée sur son compte Instagram. Mais face aux photos publiées, les internautes ont été surpris par sa nouvelle silhouette, et plus particulièrement par ses abdominaux très secs.

Une énième controverse au sujet de laquelle la mère de Sylvester Apollo Bear (né en mars 2021 de son union avec l'acteur américain Sebastian Bear-McClard) est revenue en story : "Je ne comptais même pas poster ça car je me doutais que cela allait susciter la polémique", a-t-elle d'abord commenté, avant d'ajouter, visiblement remontée : "Mais eh, c'est mon p****n de corps et je ne vais pas me réfugier dans la honte ! Que Dieu vous bénisse."