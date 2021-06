Emily Ratajkowski : Ventre ultra plat et tenue risquée, la jeune maman affiche sa ligne de rêve

Le 8 mars 2021, la mannequin Emily Ratajkowski donnait naissance à son premier enfant, un petit garçon nommé Sly : Sylvester Apollo Bear de son nom complet. Elle avait annoncé la nouvelle sur son compte Instagram trois jours après la naissance de bébé. Depuis, elle affiche un corps de rêve.

Le mardi 15 juin, à New York, on a pu apercevoir la magnifique mannequin déjà en pleine forme physique après son accouchement, dans une tenue légère s'adaptant aux conditions climatiques et à l'été qui arrive. Emily Ratajkowski était vêtue d'une sorte de crop top bleu osé car relié par une simple attache en métal au centre qui, à tout moment, pouvait céder et laisser dévoiler sa poitrine aux passants dans la rue. Une tenue qui laissait voir son ventre ultra plat quelques semaines à peine après être devenue maman ! Nul doute qu'elle doit avoir le temps et l'aide d'un coach pour avoir retrouvé la forme si vite.

La belle Emily, qui s'est récemment fait clasher par les internautes à cause de photos sur lesquelles elle tenait dangereusement son bébé, a fait plusieurs apparitions médiatiques ces derniers jours, bluffant à chaque fois l'assistance par sa ligne de guêpe...

Vie amoureuse et bébé

La native de Londres, âgée de 30 ans, a vécu une relation qui a duré près de quatre ans avec le musicien Jeff Magid, de décembre 2014 à 2018. A la surprise générale elle annonce sur son Instagram, le 23 février 2018, son mariage avec Sebastian Bear-McClard, son petit ami depuis quelques semaines, une union officialisée civilement au tribunal de New York. Seulement deux ans après, ils rendent public la naissance de leur petit garçon Sly.

Sebastian Bear-McClard est un acteur et producteur américain de 34 ans. Il produit des films indépendants dont le très populaire Good Time, sorti en 2017 avec Robert Pattinson, ou encore Heaven Know What sorti en 2014. Il collabore avec les frères Safdie. Ensemble, ils dirigent le studio de films Elara Pictures. Sebastian Bear-McClard est aussi acteur et joue notamment aux côtés de Bill Murray dans le film Broken Flowers, de Jim Jarmusch, sorti en 2005.