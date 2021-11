Zendaya épate Tom Holland en top bandeau, Drew Barrymore fantasque en jaune fluo

Les férus de mode ne se donnent pas rendez-vous qu'à la Fashion Week. Chaque année, la cérémonie des CFDA Fashion Awards fait également défiler les modèles en même temps qu'elle fait couler l'encre. Le 10 novembre 2021, c'est à New York que l'évènement a pris place, sous la direction de l'animatrice du jour, l'actrice Emily Blunt. Et comme le veut la tradition, le Council of Fashion Designers of America a récompensé les personnalités les plus influentes de l'industrie de la mode.

C'est un accomplissement incroyable pour une personne tout aussi incroyable

En cette édition 2021, les CFDA Fashion Awards ont notamment mis en lumière, la comédienne Anya Taylor-Joy, élue visage de l'année - entre autres pour son passage très remarqué dans la série Le jeu de la dame - et la sublime Zendaya a récupéré le très exclusif Fashion Icon Award. Loin des lieux, son supposé compagnon est véritablement tombé en pamoison. Sur les réseaux sociaux, Tom Holland a effectivement rendu hommage à sa partenaire de scènes de la saga Spiderman... sa partenaire tout court ? "C'est un accomplissement incroyable pour une personne tout aussi incroyable, a-t-il écrit sur Instagram. Félicitations à Zendaya et à Law Roach, vous méritez amplement tout ce qui vous arrive."