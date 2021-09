Zendaya sexy dans un look étonnant, pluie de VIP pour Dune à Paris

La malédiction est enfin levée ! De nombreux réalisateurs ont tenté de se frotter à l'adaptation du roman de Frank Herbert. Mais depuis la version décriée de David Lynch, avec Kyle MacLachlan et Sting en 1984, seul Denis Villeneuve est parvenu à venir à bout de Dune. La preuve ? Le film a enfin été projeté en avant-première à Paris, le 6 septembre 2021, après avoir été repoussé pendant près d'un an. Voilà pourquoi de nombreuses célébrités se sont précipitées, en temps et en heure, au cinéma Le Grand Rex, dans le deuxième arrondissement de notre capitale.

L'équipe du film avait fait le déplacement. Denis Villeneuve, le réalisateur, bien sûr, mais également ses héros. Zendaya, qui interprète Chani dans le long-métrage, avait opté, pour l'occasion, pour une sublime robe assez étonnante au style plumeau et largement ouverte sur le ventre imaginée par Pieter Mulier pour la Maison Alaïa, sélectionnée par Law Roach - le styliste de Chicago qui a notamment transformé Céline Dion en icone de mode. Auprès d'elle, Timothée Chalamet jouait l'élégance dans un simple costume bleu aux bordures noires et Rebecca Ferguson proposait une vision évanescente dans une toilette aux teintes claires.

La salle s'est vite remplie pour assister à la projection de Dune. Les yeux de lynx ont repéré de nombreuses Miss France, dont Laury Thilleman et son époux Juan Arbelaez, Alicia Aylies, Flora Coquerel, Camille Cerf et Théo Fleury ou encore Iris Mittenaere, plus amoureuse que jamais de son Diego El Glaoui. Etaient également présents Lucas Bravo, de la série Emily in Paris, la chanteuse belge Lous and the Yakuza, Gary Dourdan, Frédérique Bel, Melissa George, Camille Lellouche, l'artiste JR, Sarah Stern, Hervé Mathoux et Paul Mathoux, Morgane Thérésine, Enora Malagré pu encore Antoni Ruiz, Capucine Anav, Alex Goude, Camille Lacourt, Marie Papillon et Léna Situations.

La sortie du film Dune était initialement prévue, en France, pour la fin de l'année 2020. Si quelques veinards ont eu la chance d'assister à l'avant-première du projet de Denis Villeneuve, il faudra que le reste du pays patiente jusqu'au 15 septembre prochain pour le visualiser sur grand écran.