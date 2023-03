Alessandra Ambrosio : A 14 ans, sa fille Anja (qui lui ressemble tant) fait sensation en bustier

Le 23 mars dernier à l'occasion de la soirée Gucci au Brésil, Alessandra Ambrosio est apparue devant les photographes de l'évènement, accompagnée de sa fille Anja Louise Ambrosio Mazur. A seulement 14 ans, Anja Louise Ambrosio Mazur semble suivre les traces de sa mère dans le monde de la mode !

C'est dans un sublime bustier beige complétée par un magnifique ensemble en satin rose signé Gucci que la fille du mannequin de 41 ans s'est montrée lors de la soirée privée. Pour compléter ce look, l'adolescente a opté pour des talons à plateforme ouverts gris métallique ainsi qu'une pochette Gucci. Alessandra Ambrosio a quant à elle choisi une tenue plus sobre mais très sexy. C'est dans une longue robe grise très échancrée à épaule large que la sublime Brésilienne a pris la pose avec sa fille.

Née en 2008, Anja Louise Ambrosio Mazur semble être habituée aux photographes, puisque c'est sans gêne que la jeune Brésilienne a posé et fait des grimaces sous le regard enjoué de sa mère. Faisant partie des mannequins les mieux payés au monde, ayant posé pour les plus grandes marques telles que Armani, Christian Dior, Ralph Lauren ou encore Next, Alessandra Ambrosio n'a plus à faire ses preuves et sa famille encore moins.

Si, à son jeune âge, Anja Louise Ambrosio Mazur ne sait pas quoi faire de son futur, le mannequinat peut être une option pour l'adolescente. Avec un mannequin international en guise de mère et un homme d'affaires renommé, fondateur de la marque de jean Re/Done en guise de père, Anja Louise Ambrosio Mazur n'a pas de souci à se faire pour ses futurs projets. En plus d'avoir eu une prestance et un charisme naturels, Anja a également hérité du magnifique visage de sa mère.

La dynastie Ambrosio assurée ?

On peut dire que Alessandra Ambrosio a donné naissance à un véritable mini-moi qui semble suivre ses pas. Très présente sur les réseaux sociaux, Alessandra Ambrosio n'hésite pas à partager chaque moment de vie auprès de ses enfants et vice-versa !

En effet, avec plus de 90 000 abonnés sur son compte Instagram, Anja Ambrosio partage des clichés de sa vie remplis d'évènements prestigieux au côté de sa mère avec qui elle semble être toujours aussi complice. Si certains enfants de stars souhaitent garder leur identité privée sur les réseaux sociaux, comme le fils de Angelina Jolie notamment, du côté de Anja Ambrosio il est hors de question de ne pas partager sa vie de rêve à ses milliers d'abonnés. Concerts, vêtements de luxe, festivals, voyage aux quatre coins du monde...tout y passe.