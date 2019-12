Kate Middleton : Ce plat que préparait William pour la séduire à l'université

On sait comment le prince William a fait craquer Kate Middleton ! Le 16 décembre 2019 sur la chaîne BBC One, le duc et la duchesse de Cambridge ont pris part à une émission de cuisine inédite avec la spécialiste britannique Mary Berry. Un programme intitulé A Berry Royal Christmas, lors duquel ils ont chacun mis la main à la pâte pour préparer un repas de fête destiné aux volontaires de différentes organisations caritatives oeuvrant pendant les fêtes de fin d'année. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur les talents culinaires du futur roi d'Angleterre.

En pleine préparation d'une bûche de Noël, Mary Berry a demandé à la duchesse si son mari avait l'habitude de cuisiner : "Parfois oui, en fait. Il est très bon pour faire le petit déjeuner, a alors répondu la Britannique de 37 ans. Quand nous étions à l'université, il cuisinait toutes sortes de plats. Je pense que c'est comme ça qu'il essayait de m'impressionner. Des choses comme la sauce bolognaise." Le prince William et Kate Middleton se sont rencontré lorsqu'ils étaient tous les deux étudiants à l'université de St Andrews, en Écosse.