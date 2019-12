Kate et William : Bientôt stars d'une émission de télévision pour Noël

Kate et William bientôt candidats dans une émission culinaire ? C'est le très beau cadeau que le duc et la duchesse de Cambridge ont réservé à leurs compatriotes britanniques pour les fêtes. Le couple royal s'est associé à l'une des chefs les plus réputées Outre Manche, Mary Berry, pour concocter de bons petits plats à la télévision. Tous ces repas seront ensuite distribués aux personnes dans le besoin et aux bénévoles de différentes associations caritatives. Le 29 novembre 2019, Kate et William ont ainsi partagé quelques photos de leur expérience en écrivant :"Le duc et la duchesse de Cambridge se sont associés à la légende de la cuisine Mary Berry pour préparer des mets festifs afin de remercier les bénévoles qui travaillent pendant la période de Noël." Intitulée A Berry Royal Christmas, l'émission sera diffusée le 16 décembre prochain sur la BBC One. Le chef Mary Berry préparera ses recettes fétiches tandis que Kate et William l'aideront activement aux fourneaux.

Lorsque vous êtes très chanceux, vous devez donner en retour

Ravi de ce nouveau projet, le Prince William a déclaré à Mary Berry :"Mes deux parents étaient extrêmement charitables. (...) Mon père a mis en place le Prince's Trust. Il est impliqué dans tellement d'associations différentes. Ma mère a travaillé avec les sans-abri et s'est engagée dans des associations qui luttent contre le sida et d'autres oeuvres de bienfaisance. Lorsque vous êtes très chanceux, vous devez donner en retour."

Par ailleurs, les parents de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) passeront les fêtes de Noël loin du Prince Harry et de Meghan Markle. Le duc et la duchesse de Sussex s'envoleront pour les États-Unis pour se rendre auprès de la mère de Meghan avec Archie (6 mois). Un ami de Kate et William a confié à Closer Weekly qu'ils étaient "quelque peu soulagés qu'ils ne soient pas présents à Sandringham" (la famille royale britannique passe traditionnellement les fêtes au château de Sandringham, dans le Norfolk).