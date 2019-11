Meghan Markle et Harry : Une photo d'Archie avec le prince Charles dévoilée

La photo met en avant trois générations de Windsor : le prince Charles, son fils Harry et le petit Archie, adorable dans la robe de baptême en dentelle portée par tous les enfants de la famille royale avant lui. "Joyeux anniversaire à Son Altesse royale le prince de Galles – Sir, papa et papi !", peut-on lire en légende du cliché, réalisé par Chris Allerton, photographe préféré des Sussex. De quoi avoir un nouvel aperçu de cette journée entourée de mystère tant le prince Harry et Meghan Markle ont souhaité célébrer ce baptême dans la plus stricte intimité, au point de garder secrets les noms des parrains et marraines. Une décision qui n'a pas manqué de faire grincer des dents outre-Manche, mais qui est en accord avec leur volonté d'élever leur fils tel un citoyen ordinaire, sans titre royal.