Kate Middleton : Son étonnant parcours mode, d'étudiante aventureuse à duchesse

Élégant, classique, féminin, intemporel... Autant de qualificatifs qui vont généralement de pair avec le style de Kate Middleton. Au début de sa relation avec le prince William en 2003, alors qu'ils n'étaient encore que des étudiants de la prestigieuse Université St Andrews, la Britannique était plutôt du genre grand écart vestimentaire. Des ensembles classiques lors de grands événements, des tenues décontractées en jean et bottes pour la ville, des looks de soirée plus osés pour sortir avec sa soeur Pippa Middleton...

Son audace mode la plus marquante étant sans conteste son défilé en lingerie en 2002, jour où elle aurait attiré l'attention de l'héritier au trône d'Angleterre. Huit ans plus tard, c'est dans un tout autre style que Kate Middleton a annoncé ses fiançailles avec le prince William. Depuis St James's Palace, à 28 ans, c'est vêtue de sa fameuse robe bleue Issa London, assortie à sa bague en saphir héritée de la princesse Diana, qu'elle a initié le Kate Effect : une rupture de stock presque instantanée des pièces qui constituent sa garde-robe. Autre jalon important de son style, c'est dans une magnifique robe signée Sarah Burton pour Alexander McQueen qu'elle s'est mariée à l'abbaye de Westminster, le 29 avril 2011. Un événement qui a marqué le début d'une longue collaboration avec la marque anglaise.

Des débuts sans fausse note, mais rébarbatifs ?

Du monochrome, des robes en dentelle, des tailleurs cintrés, du marron, du gris ou du beige : les premières années mode de la duchesse de Cambridge se veulent très classiques. Un peu trop ? Au début des années 2010, l'épouse du prince William se glisse parfaitement dans son rôle de future reine et fait régulièrement appel aux créatrices Catherine Walker, Jenny Packham ou encore Emilia Wickstead. Des marques qui l'habillent encore aujourd'hui. Progressivement, quelques imprimés plus gais tels que du léopard et des pois se font une place dans son vestiaire.

Pour présenter son premier enfant au monde, le prince George né en 2013, Kate Middleton a misé sur une petite robe bleu pastel à pois signée Jenny Packham. En 2015, cette même marque l'a habillée pour la naissance de sa fille Charlotte, avec une robe jaune printanière. Sans surprise, c'est vêtue d'une robe rouge à col blanc Jenny Packham qu'elle est sortie de l'hôpital St Mary de Londres avec son troisième enfant, le prince Louis, en 2018. Un modèle éclatant qui rappelle celui porté par Lady Diana lors de la naissance de son fils Harry en 1984.

Un style plus pointu

Des jupes légèrement plus courtes, des décolletés subtiles, des mélanges de matières... Même si la duchesse de Cambridge est conseillée par la même styliste depuis des années, en la personne de Natasha Archer, son style est plus moderne et audacieux depuis 2018. Tout en restant fidèle aux créateurs qui l'habillent depuis ses débuts, Kate Middleton a ajouté quelques marques plus pointues à son répertoire : Gucci, Elie Saab, Self Portrait, Missoni, Erdem... Des looks plus modernes, mais non moins en accord avec sa position royale, qui mettent toujours en valeur sa silhouette fine et élancée.

L'épouse du prince William pratique aussi à merveille la garde-robe diplomatique lors de ses différentes tournées royales en portant des tenues de créateurs locaux, aussi bien en Pologne qu'au Canada, que plus récemment au Pakistan.

Marine Corviole