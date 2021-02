Diaporama Le prince Harry fier d'Archie, un fils "incroyable" : il confie son premier mot et raconte leur quotidien

25 / 25

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leur fils Archie ont rencontré l'archevêque Desmond Tutu et sa femme à Cape Town, Afrique du Sud. Le 25 septembre 2019

On September 25th 2019. The Duke and Duchess of Sussex along with their son Archie meet with Archbishop Desmond Tutu and Mrs Tutu at their legacy foundation in cape Town, on day three of their tour of Africa.