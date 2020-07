Meghan Markle pleurnicheuse ? Nouvelle attaque de son père

Comme à son habitude, Thomas Markle ne perd pas une occasion de critiquer sa duchesse de fille. Dans une interview accordée au Sun, le 27 juillet 2020, le père de Meghan Markle a commenté la sortie de la fameuse biographie sur les Sussex, à paraître le 11 août prochain. Les premiers extraits récemment dévoilés par le Sunday Times évoquent notamment les multiples tentatives de la duchesse pour joindre son père jusqu'à la veille de son mariage à Windsor, en mai 2018. Depuis qu'il a manqué ces noces royales, père et fille ne se sont plus adressé la parole et le retraité de 76 ans multiplie les interventions dans les médias.

"J'aime ma fille, mais je n'apprécie vraiment pas ce qu'elle est devenue", a affirmé cet ancien chef éclairagiste à Hollywood, désormais installé au Mexique. Promettant de rétablir la vérité sur le Megxit, cette nouvelle biographie intitulée Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (que l'on peut traduire par Trouver la liberté : Harry et Meghan, création d'une famille royale moderne), est riche d'anecdotes détaillées et intimes, tant et si besoin que des rumeurs affirment que les Sussex ont eux-mêmes contribué à sa rédaction. Des rumeurs fermement démenties par un représentant du couple aujourd'hui installé à Los Angeles.

Pourtant, Thomas Markle semble croire à cette hypothèse : "C'est le pire moment au moment au monde pour eux de pleurnicher et se plaindre sur tout, parce partout des gens souffrent à cause de la pandémie de coronavirus." Visant à redorer le blason des Sussex depuis leur départ-choc de la monarchie britannique en début d'année, l'ouvrage revient sur la difficile intégration de l'ex-actrice au sein du clan Windsor, le manque de soutien présumé de la famille royale face à la pression médiatique, mais aussi la rupture entre Thomas Markle et sa fille, au printemps 2018.

Bientôt les retrouvailles... au tribunal ?

Thomas Markle devait conduire sa fille à l'autel, mais il n'a finalement pas fait le voyage jusqu'au Royaume-Uni, après avoir organisé une fausse paparazzade près de chez lui. Se sont ensuivis des problèmes cardiaques qui l'ont contraint à rester au Mexique. Inquiète, Meghan Markle aurait tout fait pour le faire venir à Windsor et ce, jusqu'à la veille de son mariage. À en croire la biographie écrite par le Britannique Omid Scobie et l'Américaine Carolyn Durand, l'Américaine aurait essayé de l'appeler "au moins vingt fois". Elle aurait écrit un ultime message à son père le soir avant ses noces, depuis son bain.

Les retrouvailles de Thomas Markle et sa fille pourraient se faire dans les prochains mois, non sans amertume... Tous deux s'opposent en effet dans le procès que Meghan Markle a intenté au groupe anglais Associated Newspapers et son titre le Mail on Sunday. La maman d'Archie (1 an) reproche au tabloïd d'avoir publié une lettre personnelle adressée à son père quelques mois après son mariage. Missive que ce dernier a lui-même partagée avec la presse pour se venger... Sympathique.