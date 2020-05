Meghan Markle tourmentée : ses amis traînés en justice à cause de son père ?

Nouveau coup dur pour Meghan Markle. Au mois d'août dernier, la duchesse de Sussex et son mari le prince Harry ont déclaré une guerre judiciaire aux tabloïds, notamment le groupe de presse Associated Newspaper, qui édite le Mail on Sunday. Dans une lettre adressée à la presse, le père d'Archie suppliait les médias people de laisser son épouse et son fils tranquilles, craignant que "l'histoire se répète".

Huit mois auparavant, le Mail on Sunday diffusait la lettre très personnelle de Meghan Markle, écrit à son père Thomas avec qui elle entretient une relation conflictuelle. Depuis sa rencontre avec le prince Harry, celui-ci prend un malin plaisir à l'humilier à la télévision comme dans la presse, dévoilant même des photos d'elle enfant. Vendredi 1er mai 2020, la Haute Cour de Londres a estimé que les plaintes du couple étaient "irrecevables", donnant l'avantage au tabloïd.

Mais cinq amis de Meghan Markle pourraient faire l'objet de poursuites pénales. Sans l'accord de l'ancienne actrice, ils avaient témoigné auprès de People Magazine en février dernier, portant justement sur cette affaire de lettres. Questionnés sur les rapports que Meghan entretient avec son père, ils avaient raconté qu'elle avait envoyé cette lettre à son père où elle confiait sa tristesse.

Se sentant visé, Thomas Markle avait alors dégainé l'intégralité de cette lettre au Mail on Sunday. Ces amis, restés anonymes, pourraient donc être interrogés dans le cadre de la même affaire pour déterminer si oui ou non ils avaient obtenu l'accord de Meghan Markle avant de livrer leurs témoignages.

Pour rappel, Meghan Markle est actuellement confinée dans une villa de Los Angeles avec son mari le prince Harry et leur fils Archie (bientôt 1 an).