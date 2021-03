Meghan Markle, un gros mensonge sur son mariage secret ? La bourde de la duchesse de Sussex

L'interview ultra-médiatique donnée à Oprah Winfrey par Meghan Markle et son mari le prince Harry continue de faire des remous. Outre les accusations de racisme à l'encontre de la famille royale, d'autres propos de l'ex-actrice américaine de 39 ans font débat. Notamment sur son mariage.

Lors de cet échange diffusé sur la chaine CBS, Meghan Markle a déclaré qu'elle et son mari s'étaient mariés secrètement trois jours avant leur mariage royal du 18 mai 2019. La duchesse de Sussex avait même précisé que l'archevêque de Canterbury en personne avait célébré cette union secrète. Des informations totalement fausses selon le contrat de mariage des deux tourtereaux ! C'est le registre officiel qui vient contredire la belle brune révélée par la série Suits. Selon Stephen Borton, un ancien responsable au sein de l'Archevêché de Canterbury, Meghan serait "certainement confuse" et "clairement mal informée" sur ce mariage comme il l'a déclaré au journal anglais The Sun. Il explique avoir rédigé une licence spéciale leur permettant de se marier au château de Windsor le 19 mai 2019. Ni plus, ni moins.

Pour tenter de comprendre la mauvaise interprétation des choses de la part de l'épouse du prince Harry, l'ancien responsable a peut-être une piste. "Selon moi, ils ont juste échangé des voeux qu'ils avaient peut-être écrits eux-mêmes, ce qui est très à la mode et les ont énoncé devant l'archevêque, où bien, et c'est plus probable, il s'agissait d'une simple répétition du mariage."

Pour rappel, lors de l'interview donnée à la papesse des talk-shows américains, Meghan avait confessé : "Vous savez, trois jours avant notre mariage, nous nous sommes mariés. Personne ne sait ça". Elle a ajouté avoir demandé à l'archevêque de les marier en privé à Nottingham Cottage, leur maison au sein du palais de Kensington. Une information là encore réfutée par Stephen Borton qui assure que ce palais n'est pas un lieu autorisé pour un mariage royal et qu'il n'y avait de toute façon pas assez de témoins pour valider la cérémonie.

Les raisons de Meghan Markle restent donc assez flous quant à cette révélation fracassante. Mauvaise interprétation de sa part ou tentative d'énerver sa belle-famille ? Difficile de trancher, mais ce qui est sûr, c'est que l'interview donnée à Oprah Winfrey et qui a rassemblée plus de 60 millions de téléspectateurs dans le monde, n'en finit plus de faire jaser.