Le prince Harry de sortie à Santa Barbara : rare apparition à la plage, en bonne compagnie !

Rares sont les apparitions du prince Harry depuis qu'il s'est installé en Californie, il y a maintenant un an. Le 31 mars 2021, le duc de Sussex a été aperçu sur une plage de Santa Barbara avec son chien Pula, l'adorable labrador noir qu'il a adopté avec Meghan Markle en août 2018, peu de temps après leur mariage. Vendredi, le site américain People a dévoilé plusieurs photos de cette balade ensoleillée les pieds dans l'eau. Malheureusement, ni la duchesse de Sussex (actuellement enceinte de son deuxième enfant), ni le petit Archie (22 mois), n'étaient de la partie.

Loin de la monarchie britannique et du protocole, le prince Harry semble parfaitement à son aise sur la côte Ouest. Il vient même de décrocher un job (très bien payé) dans une start-up à San Francisco ! Le Britannique de 36 ans a déjà adopté le look à la cool qui va généralement de pair avec la Californie : casquette portée à l'envers, lunettes de soleil, tee-shirt et short large, le fils de Charles et Diana passerait presque inaperçu. "Il avait l'air totalement à l'aise, a rapporté une source de People. Il entretient une excellente relation avec son chien, qui se balade sans laisse. Il ressemblait à n'importe quel habitant de Montecito [où se trouve sa magnifique villa, achetée à l'été 2020, NDLR], faisant simplement son truc, très détendu les pieds nus."

Pula (nom de la monnaie utilisée au Botswana, pays où Harry et Meghan ont effectué leur premier voyage en tête à tête à l'été 2016, et là où ils seraient tombés amoureux) n'est pas le seul chien de la famille Sussex, puisqu'il y a aussi Guy, un vieux beagle que Meghan Markle avait adopté lorsqu'elle était encore actrice au Canada.