Diaporama Le prince Harry de sortie à Santa Barbara : rare apparition à la plage, en bonne compagnie !

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex rencontrent les membres de "Waves for Change" un organisme de bienfaisance qui travaille avec les surfeurs locaux sur la plage de Monwabisi au Cap lors de leur tournée royale en Afrique du Sud.

Le prince Harry et Meghan Markle lors de leur interview avec Oprah Winfrey diffusée le 7 mars 2021 sur la chaîne CBS.

Le prince Harry et Meghan Markle annoncent l'arrivée de leur deuxième enfant en image, avec une photo prise par leur ami photographe Misan Harriman. Le 14 février 2021.

Le prince Harry et Meghan Markle (Robe Oscar de la Renta), duc et duchesse de Sussex, font leur première apparition en podcast sur Spotify depuis l'annonce de la deuxième grossesse de Meghan le 22 février 2021.

La carte de voeux 2020 du prince Harry avec Meghan Markle, Archie et leurs deux chiens, prise par Doria Ragland, dans leur jardin de Montecito, décembre 2020.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres, le 9 mars 2020.

9 / 17

Le prince Harry a fait une apparition surprise sur Strictly Come Dancing via un appel vidéo au candidat JJ Chalmers et à sa partenaire de danse Amy Dowden. Novembre 2020