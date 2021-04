Diaporama Meghan Markle, une duchesse "délirante" : Piers Morgan se lâche (encore) à la télévision

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte de son fils Archie) viennent rendre hommage aux victimes de la tuerie de Christchurch à la New Zealand House à Londres.

L'animateur de la télévision britannique Piers Morgan à l'école à Londres, le 10 mars 2021. Le célèbre présentateur britannique a démissionné de son émission matinale, "Good Morning Britain", après avoir vertement critiqué M. Markle et soulevé une vague de plaintes des téléspectateurs.

Le prince Harry et Meghan Markle lors de leur interview avec Oprah Winfrey, diffusée le 7 mars 2021.

Le prince Charles, prince de Galles et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles assistent au 90ème anniversaire de la Royal Television Society à Londres le 31 janvier 2018.

Le prince Harry et Meghan Markle (Robe Oscar de la Renta), duc et duchesse de Sussex, font leur première apparition en podcast sur Spotify depuis l'annonce de la deuxième grossesse de Meghan le 22 février 2021.

Le prince Harry et Meghan Markle annoncent l'arrivée de leur deuxième enfant en image, avec une photo prise par leur ami photographe Misan Harriman. Le 14 février 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres le 9 mars 2020.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex en pleine interview pour TIME 100 television ABC, le 23 septembre 2020

La carte de voeux 2020 du prince Harry avec Meghan Markle, Archie et leurs deux chiens, prise par Doria Ragland, dans leur jardin de Montecito, décembre 2020.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex en interview pour l'émission Engineering A Better World TIME100, le 20 octobre 2020

Le prince Harry a fait une apparition surprise sur Strictly Come Dancing via un appel vidéo au candidat JJ Chalmers et à sa partenaire de danse Amy Dowden. Novembre 2020