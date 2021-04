Diaporama Le prince William désormais "mal à l'aise" quand il appelle son frère Harry : ce risque qu'il redoute

1 / 22 Le prince William désormais "mal à l'aise" quand il appelle son frère Harry : ce risque qu'il redoute

2 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex, le prince William, duc de Cambridge - La famille royale d'Angleterre lors du National Service of Remembrance à Londres, deux mois avant l'annonce du "Megxit".

3 / 22 Le prince Harry et Meghan Markle lors de leur interview vérité avec Oprah Winfrey, le 7 mars 2021 sur CBS.

4 / 22 Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite à l'établissement "Newham Ambulance Station" à Londres. Le 18 mars 2021

5 / 22 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, La reine Elisabeth II d’Angleterre, Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres le 9 mars 2020.

Annual Commonwealth Service at Westminster Abbey in London, March 9th 2020.

6 / 22 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres le 9 mars 2020.

Annual Commonwealth Service at Westminster Abbey in London, March 9th 2020.

7 / 22 Meghan Markle, duchesse de Sussex, et le prince Harry en famille lors du baptême de leur fils Archie Mountbatten-Windsor le 6 juillet 2019 dans le Salon Vert au château de Windsor, entourés de la duchesse Camilla de Cornouailles, la duchesse Catherine de Cambridge, le prince Charles, Doria Ragland, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale et le prince William, photographiés par Chris Allerton. ©Chris Allerton/SussexRoyal/PA Photos/Bestimage

8 / 22 Le journaliste Tom Bradby avec le prince Harry lors de son voyage officiel en Afrique du Sud avec Meghan Markle, octobre 2019.

9 / 22 Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent l'école "School 21" à Londres, le 11 mars 2021.

10 / 22 Le prince William, duc de Cambridge et son frère le prince Harry, duc de Sussex lors d'un match de polo de bienfaisance King Power Royal Charity Polo Day à Wokinghan, comté de Berkshire, Royaume Uni, le 10 juillet 2019.

11 / 22 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une visite au centre de vaccination de l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni, le 23 mars 2021.

12 / 22 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Meghan Markle, duchesse de Sussex (habillée en Dior Haute Couture par Maria Grazia Chiuri), le prince Harry, duc de Sussex, le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge - La famille royale d'Angleterre lors de la parade aérienne de la RAF pour le centième anniversaire au palais de Buckingham à Londres. Le 10 juillet 2018

13 / 22 Diana avec ses fils William et Harry en vacances en Autriche en 1993.

14 / 22 Le prince William et le prince Harry, lors de la visite du Sunken Garden dédié à la mémoire de Lady Diana à Londres le 30 août 2017.

15 / 22 Diana avec ses fils Harry et William en 1989 lors de leur rentrée scolaire à l'école Wetherby de Londres.

16 / 22 Le prince William, duc de Cambridge et le prince Harry - Cérémonie de mariage du prince Harry et de Meghan Markle en la chapelle Saint-George au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018.

17 / 22 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

18 / 22 Photo de famille pour les 70 ans du prince Charles, prince de Galles, dans le jardin de Clarence House à Londres, Royaume Uni, le 14 novembre 2018.

19 / 22 Le prince William, duc de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, le prince Charles, prince de Galles lors de la première mondiale de la série Netflix "Our Planet" au Musée d'histoire naturelle de Londres le 4 avril 2019.

20 / 22 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, Meghan Markle, duchesse de Sussex, le prince Harry, duc de Sussex - La famille royale assiste à la messe de Noël à Sandringham le 25 décembre 2018.

21 / 22 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte de son fils Archie), le prince Charles, prince de Galles lors de la messe en l'honneur de la journée du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres le 11 mars 2019.