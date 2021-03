Meghan Markle et le prince Harry lâchés par un membre d'Archewell : les raisons du départ dévoilées !

Les employés de Meghan Markle et du prince Harry ont une fâcheuse tendance à retravailler leur CV pendant qu'ils sont encore en poste. Alors forcément, quand un nouveau départ s'annonce, les théories les plus folles circulent à propos des raisons de cette démission. Le 23 mars 2021, nous apprenons justement qu'une récente recrue d'Archewell, l'organisme non lucratif créé par le couple Sussex en 2020, avait pris ses cliques et ses claques. Catherine St Laurent, recrutée en tant que chef d'équipe, a fait ses adieux à son poste après onze mois, seulement, de bons et royaux services. Si elle n'a fait aucun commentaire vis-à-vis de ce départ, certains membres de son entourage s'en sont bien sûr chargés.

Elle devait faire beaucoup trop de choses pour le couple

Catherine St Laurent aurait tout simplement été submergée par la charge de travail requise au sein d'Archewell, dont de nombreuses tâches qu'elle ne soupçonnait pas en signant son contrat. "Je crois qu'elle devait faire beaucoup trop de choses pour le couple, explique une source du Telegraph. Et pas que des choses notées dans le descriptif de son poste..." Quand elle rejoignait l'équipe, en avril 2020, Meghan Markle et le prince Harry avaient assurés qu'ils étaient très heureux d'accueillir la jeune maman canadienne, qui serait pour eux un "atout incroyable" pour leur organisme. Vraisemblablement, elle n'est pas partie fâchée. Elle devrait continuer à contribuer en tant que consultante externe.

Le prince Harry devrait, quoi qu'il arrive, prendre un peu de recul avec Archewell ces prochains mois. Le jeune souverain vient d'obtenir un nouveau job de Chief Impact Officer, chez BetterUp, dans le domaine de la santé mentale. Il assistera à des évènements corporate et se rendra au siège de la société, basée à San Francisco, une fois que les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 seront levées. Ce qui n'est pas exactement à côté, ni de sa demeure, ni du siège d'Archewell, basé à Beverly Hills...