Meghan Markle et prince Harry : du changement dans leur équipe, un recrutement d'envergure

Meghan Markle un tyran ? C'est ce qu'affirment d'anciens employés de la duchesse de Sussex. Alors quand un départ est annoncé au sein de la fondation Archewell, qu'elle a créée avec son époux le prince Harry, on se demande forcément si une nouvelle histoire de harcèlement se cache derrière tout ça. Cette fois-ci, il ne semblerait pas.

Catherine St-Laurent, qui était directrice exécutive de la fondation Archewell depuis avril 2020, n'occupe à présent plus cette haute fonction de direction. La mère de deux enfants, née au Canada et parlant parfaitement français, reste au sein de l'organisation à but non-lucratif en tant que conseillère senior. Elle "continuera d'apporter un haut niveau de conseil" au sein de la fondation Archewell. Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas tardé à lui trouver un remplaçant en la personne de James Holt, le chef de leurs relations publiques en Grande-Bretagne. Ce nouvel acteur de la fondation Archewell connaît donc très bien les parents d'Archie (22 mois).

Dans le même temps, et pour preuve que les affaires de Meghan et Harry prennent une plus grande envergure, l'Américaine de 39 ans et le Britannique de 36 ans ont embauché une nouvelle personne pour gérer leurs projets audiovisuels au sein d'Archewell. Un ancien producteur, l'expérimenté Ben Browning, sera en charge de gérer les projets Netflix et Spotify du duc et de la duchesse de Sussex, pour lesquels ils ont négocié des millions. Le montant global est estimé à plus de 80 millions de livres, soit près de 60 millions d'euros ! Mieux vaut être bien conseillés...

Ben Browning est notamment connu pour avoir dernièrement travaillé sur le film Promising Young Woman, avec Carey Mulligan, qui a eu 5 nominations aux Oscars. "A partir du moment où ils [Meghan et Harry ndlr] ont partagé leur vision de faire d'Archewell une entreprise de production globale qui mettrait en avant différentes voix et différentes histoires, j'ai su que je voulais aider avec cette opportunité unique", a expliqué l'ancien producteur dans un communiqué transmis à Forbes.