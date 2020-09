Meghan Markle va-t-elle reprendre sa carrière d'actrice grâce à Netflix ?

Maintenant qu'elle a officiellement quitté la monarchie britannique, Meghan Markle projette-t-elle de reprendre sa carrière d'actrice là où elle l'a laissée en 2017 ? Les fans de la première heure ont de quoi s'interroger en la voyant repartir vivre en Californie et prendre contact avec plusieurs célèbres studios de production... Mais son nouveau collaborateur Reed Hastings, cofondateur et directeur de Netflix, ne laisse que peu de place au doute.

Dans une interview accordée à la chaîne CNBC le 9 septembre 2020, le milliardaire américain est revenu sur le récent contrat en or signé avec le prince Harry et Meghan Markle, révélé il y a une semaine. Le duc et la duchesse de Sussex ont en effet accepté de jouer les producteurs stars pour des documentaires, des docu-séries, des films ou encore des programmes pour enfants qui seront exclusivement diffusés sur Netflix. "Ça va être un divertissement épique, tellement excité par cet accord. Ils sont intelligents, ils ont fait leurs repérages parmi tous les grands studios, a d'abord expliqué Reed Hastings. Nous allons faire un large éventail de divertissements avec eux (...), je pense que ce sera l'un des contenus les plus excitants, les plus regardés, l'an prochain."

Pour ce qui est d'un éventuel retour de Meghan Markle devant la caméra, trois ans après son départ de la série Suits, rien n'est moins sûr : "Le véritable objectif pour eux est d'être des producteurs et de construire cette capacité de production, donc c'est l'essentiel. Ils ont développé un bon coup d'oeil pour les histoires et nous travaillerons avec eux sur cette base."

Même son de cloche du côté des Sussex, qui ont annoncé dans un communiqué : "Notre but sera de créer des contenus qui informent, mais également qui donnent de l'espoir. Nos existences, indépendamment l'un de l'autre et en tant que couple, nous ont permis de comprendre la puissance de l'âme humaine, le courage, la résilience et le besoin d'interactions, les parents d'Archie (1 an) ont-ils affirmé. En tant que jeunes parents, créer des programmes familiaux inspirants est également important pour nous." Les Sussex pourront ainsi "inspirer" les quelque 193 millions d'abonnés à la plateforme de streaming.

Le montant du contrat n'a en revanche pas été communiqué, mais depuis, il a été annoncé que le couple avait finalement remboursé ses dettes et gagné son indépendance financière...