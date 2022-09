Diaporama : Funérailles d'Elizabeth II : Beatrice d'York effondrée, Zara soulagée... Les petits-enfants de la reine à pied à Windsor

Mark et Zara Tindall - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le 19 septembre 2022

Les princesses Beatrice et Eugenie d'York - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022.

Mia Tindall, Zara Phillips (Zara Tindall), et Mike Tindall - Cérémonie funèbre en la Chapelle Saint-Georges pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre à Windsor, Royaume Uni, le 19 septembre 2022. © Joe Giddens/PA/Bestimage

Savannah Phillips, Zara Tindall (Phillips), Ilsa Phillips, Lena Tindall et Mike Tindall - Cérémonie funèbre en La Chapelle Saint-Georges en présence des 15 Premiers ministres des royaumes qui ont exercé pendant les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le cercueil sera descendu dans la crypte royale de la Chapelle Saint-Georges où elle reposera au côté de son époux le prince Philip, décédé le 9 avril 2021. Une cérémonie privée d'inhumation se tiendra au Mémorial du roi George VI. Windsor, le 19 septembre 2022. © Ben Birchall / Bestimage

Lena Tindall, Zara Tindall, Mia Tindall, Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, Princesse Charlotte, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Prince George, Le prince William, prince de Galles - Cérémonie funèbre en La Chapelle Saint-Georges en présence des 15 Premiers ministres des royaumes qui ont exercé pendant les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le cercueil sera descendu dans la crypte royale de la Chapelle Saint-Georges où elle reposera au côté de son époux le prince Philip, décédé le 9 avril 2021. Une cérémonie privée d'inhumation se tiendra au Mémorial du roi George VI. Windsor, le 19 septembre 2022. © Victoria Jones / Bestimage

Lena Tindall, Zara Tindall, Mia Tindall, Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, Princesse Charlotte, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Prince George, Le prince William, prince de Galles - Cérémonie funèbre en La Chapelle Saint-Georges en présence des 15 Premiers ministres des royaumes qui ont exercé pendant les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le cercueil sera descendu dans la crypte royale de la Chapelle Saint-Georges où elle reposera au côté de son époux le prince Philip, décédé le 9 avril 2021. Une cérémonie privée d'inhumation se tiendra au Mémorial du roi George VI. Windsor, le 19 septembre 2022. © Victoria Jones / Bestimage

Zara Phillips (Zara Tindall) - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Hannah McKay / PA via Bestimage

Zara Phillips (Zara Tindall) et Mike Tindall - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Geoff Pugh / PA via Bestimage

Savannah Phillips, Zara Tindall (Phillips), Ilsa Phillips, Lena Tindall et Mike Tindall - Cérémonie funèbre en La Chapelle Saint-Georges en présence des 15 Premiers ministres des royaumes qui ont exercé pendant les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le cercueil sera descendu dans la crypte royale de la Chapelle Saint-Georges où elle reposera au côté de son époux le prince Philip, décédé le 9 avril 2021. Une cérémonie privée d'inhumation se tiendra au Mémorial du roi George VI. Windsor, le 19 septembre 2022. © Victoria Jones / Bestimage

Zara et Mike Tindall - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022.

La princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi,, Sarah Ferguson, duchesse d'York, La princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank - Cérémonie funèbre en la Chapelle Saint-Georges pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre à Windsor, Royaume Uni, le 19 septembre 2022. © Joe Giddens/PA/Bestimage

La princesse Eugenie d'York et la princesse Beatrice d'York - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre, à Londres, Royaume Uni, le 19 septembnre 2022.

La princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi,, Sarah Ferguson, duchesse d'York, La princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank - Cérémonie funèbre en la Chapelle Saint-Georges pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre à Windsor, Royaume Uni, le 19 septembre 2022. © Joe Giddens/PA/Bestimage

17 / 17

Arthur Chatto, Daniel Chatto, Mike et Zara Tindall, la princesse Beatrice d'York et Jack Brooksbank - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Dominic Lipinski / PA via Bestimage