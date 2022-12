Prince Louis : Son adorable geste pour sa soeur Charlotte fait fondre les internautes, vidéo !

Gardant son ours Paddington bien serré dans ses bras en revanche, le jeune garçon a finalement pris le chemin du retour en compagnie de ses parents et des autres enfants de la famille présents (Mia et Lena Tindall, 8 et 4 ans, Savannah et Isla Phillips, 12 et 10 ans, Wolfie Mapelli Mozzi, 6 ans). Dans les jours qui arrivent, il devrait ensuite fêter Noël avec la famille Middleton et y retrouver ses trois cousins, enfants de Pippa et de son mari James (Arthur, 4 ans, Grace, 21 mois et Rose, 6 mois).

Une nouvelle sortie réussie, en tout cas, pour le jeune Louis qui avait déjà fait craquer les spectateurs du Jubilé avec ses mimiques, ses bêtises et ses adorables câlins à sa mère. Et nul doute que l'an prochain, comme le font désormais ses frères et soeurs, lui aussi accompagnera de plus en plus leurs parents dans leurs missions officielles. On a hâte !