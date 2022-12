George, Charlotte et Louis trop gâtés ? Le prince William balance sur leurs cadeaux de Noël

A voir l'envie manifeste du petit prince Louis, 4 ans et demi, de rentrer chez lui après la messe de Noël à Sandringham ce dimanche, et sa façon adorable de tirer sa mère par la main, impossible de douter du fait que le Père Noël a été généreux avec les plus jeunes membres de la famille royale ce week-end ! Réunis dans le château du roi Charles, les arrières-petits-enfants d'Elizabeth II ont sans doute été très gâtés par leurs parents et tout le clan royal.

Des cadeaux qui ont fait leur joie, comme l'a confirmé le prince William et Kate Middleton pendant le bain de foule qui a précédé la messe. Alors que le couple était parti à la rencontre des badauds venus les saluer sur le côté du chemin, tous les deux ont été questionnés sur les présents offerts à leurs enfants. Dans une vidéo postée sur le site du Daily Mail, on voit notamment la princesse de Galles accepter le bouquet d'une petite fille prénommée India.

"Est-ce que tu as passé une bonne matinée ?", demande-t-elle alors à cette dernière, qui acquiesce, avant de lui retourner la question. "Oui, nous avons eu une superbe matinée mais qui a commencé un peu tôt", a alors répondu la princesse. On imagine que les enfants étaient en effet pressés de découvrir leurs cadeaux ! Et justement, alors que la princesse allait retrouver le reste de sa famille, elle a répondu à une dernière question, posée par une autre passante : ses enfants ont reçu "de nombreux cadeaux fabuleux", selon elle.

Nombreux cadeaux... avant de rejoindre les Middleton ?

Si le prince William n'a pas commenté les jouets reçus par sa tribu, il en a profité pour ajouter un petit commentaire, toujours selon le Daily Mail. Interrogé par une septuagénaire, il a confié que ses enfants avaient eu "bien assez de présents" ! On imagine en effet qu'entre leur très grande famille paternelle et tout le clan Middleton qu'ils vont retrouver bientôt, les enfants ont dû avoir pas mal de cadeaux et devraient pouvoir désormais s'amuser pendant l'année entière.

Et ce week-end, ils ont pu en profiter avec d'autres enfants : Peter Phillips, le cousin du prince William, était venu avec ses filles Savannah (12 ans) et Isla (10 ans). Zara, sa cadette, était également présente avec ses trois enfants (Mia, 8 ans, Lena, 4 ans, et Lucas, 21 mois), tout comme Eugenie d'York avec son fils August (22 mois), Beatrice d'York avec son beau-fils Wolfie (6 ans) et sa fille Sienna (15 mois) ou encore le prince Edward avec ses ados Louise (18 ans) et James (15 ans).