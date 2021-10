Diaporama La princesse Beatrice maman : le nom de sa fille dévoilé, hommage à la reine... mais pas que !

1 / 20 La princesse Beatrice maman : le prénom de sa fille dévoilé, hommage à la reine... mais pas que !

2 / 20 La princesse Beatrice d'York (enceinte) et son mari Edoardo Mapelli Mozzi au tournoi de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres.

3 / 20 Edo Mapelli Mozzi, le mari de la princesse Beatrice a révéle le prénom de leur fille sur Instagram le 1er octobre 2021. Elle s'appelle Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

4 / 20 La princesse Beatrice et son mari Edoardo Mappeli Mozzi sur Instagram, le 20 septembre 2021.

5 / 20 La princesse Beatrice et la princesse Eugenie d'York - La famille royale d'Angleterre à son arrivée à Ascot pour les courses hippiques. Le 19 juin 2018

6 / 20 La princesse Beatrice d'York (enceinte) au tournoi de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, Royaume Uni, le 8 juillet 2021.

7 / 20 La princesse Beatrice d'York (enceinte) au tournoi de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, Royaume Uni, le 8 juillet 2021.

8 / 20 La princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

9 / 20 La princesse Beatrice d'York et son fiancé Edoardo Mapelli Mozzi - Mariage du prince Jean-Christophe Napoléon et de la comtesse Olympia d'Arco-Zinneberg à la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris le 19 octobre 2019. © Dominique Jacovides / Bestimage

10 / 20 La princesse Beatrice d'York - Photocall de la soirée "The Serpentine Summer Party" dans les jardins de Kensington à Londres. Le 19 juin 2018

11 / 20 La princesse Beatrice d'York et son compagnon Edoardo Mapelli Mozzi - Les invités arrivent au mariage de la chanteuse Ellie Goulding et C. Jopling en la cathédrale d'York, le 31 août 2019

12 / 20 La reine Elisabeth II d'Angleterre et la princesse Beatrice d'York - La famille royale britannique et les souverains néerlandais lors de la première journée des courses d'Ascot 2019, à Ascot, Royaume Uni, le 18 juin 2019.

13 / 20 Sarah Ferguson et la princesse Beatrice d'York assistent aux courses du Royal Ascot 2017 à Londres le 23 juin 2017.

14 / 20 Le prince Andrew, duc d'York et La princesse Beatrice d'York - Les invités arrivent à la chapelle St. George pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018.

15 / 20 La princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, à la Summer Party "Victoria and Albert Museum" à Londres, le 21 juin 2017.

16 / 20 Exclusif - Prix spécial - La princesse Beatrice d'York et son compagnon Edoardo Mapelli Mozzi lors d'une balade en amoureux à New York le 17 mars 2019.

17 / 20 La princesse Beatrice d'York à la 26ème édition de la soirée de ventes aux enchères caritative "Take Home a Nude Art Party" au bénéfice de la New York Academy of Art.Sothebys à New York, le 11 octobre 2017. © Sonia Moskowitz-Globe Photos via Zuma Press/Bestimage

18 / 20 La princesse Beatrice d'York et son fiancé Edoardo Mapello Mozzi arrivent au club "Annabel's" à Londres, le 10 juillet 2019.

19 / 20 La princesse Eugenie d'York, la princesse Beatrice d'York - La parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, au palais de Buckingham, Londres, le 8 juin 2019.