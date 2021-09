La princesse Beatrice maman : Eugenie déjà tata gaga, la reine Elizabeth ravie

La famille royale britannique continue de s'agrandir cette année ! Un quatrième royal baby vient en effet de voir le jour puisque Beatrice d'York a donné naissance à son premier enfant le 18 septembre 2021. Accompagnée de son mari Edoardo Mapelli Mozzi, la princesse a accouché d'une petite fille au Chelsea and Westminster Hospital de Londres en toute discrétion. Buckingham Palace a finalement confirmé l'heureuse nouvelle lundi. Selon le Daily Mail, la jeune maman serait déjà rentrée chez elle, dans son apparement de St James's Palace.

Figurant parmi les rares membres de la famille royale actifs sur les réseaux sociaux, la princesse Eugenie, la soeur de Beatrice, a partagé sa joie sur Instagram : "A mes très chers Beabea et Edo⁣. Félicitations pour votre nouvel ange. J'ai hâte de la rencontrer et je suis si fière de vous. On va tellement s'amuser à voir grandir nos enfants. Avec amour, Euge", a écrit celle qui a également donné naissance à son premier enfant, August, en février dernier. "A ma nouvelle nièce. Je t'aime déjà et je te trouve tout simplement incroyable en photo... On va tellement s'amuser ensemble. Je t'aime, tata Euge."