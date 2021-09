Beatrice d'York maman : Sarah Ferguson a rencontré le bébé, et le prince Andrew ?

La famille royale britannique s'est agrandie ! Beatrice d'York, petite-fille de la reine Elizabeth II, a accouché et donné naissance à son premier enfant. Sa mère Sarah Ferguson s'est rendue à son chevet pour faire la connaissance de sa petite-fille. Le grand-père, prince Andrew, n'était pas de la partie...

L'info est signée Hello!. Le tabloïd britannique révèle que Sarah Ferguson s'est précipitée auprès de sa fille Beatrice d'York après son accouchement. La princesse Beatrice (33 ans) a donné naissance à son premier enfant le samedi 18 septembre 2021, un peu avant minuit. Sarah Ferguson a ainsi pu rencontrer son deuxième petit-enfant.

"Elle est aux anges", a simplement confié un proche de la famille d'York sur le bonheur de Sarah Ferguson. Son ex-mari le prince Andrew ne l'a malheureusement pas partagé. Il a préféré rester cloîtré à Balmoral, en Écosse et ne pas attiser le feu provoqué par l'étau qui se resserre de plus en plus autour de lui, alors qu'il est accusé d'agression sexuelles et viols sur mineures.

On lui a conseillé de rester discret...

"Andrew a clairement affirmé qu'il ne quitterait pas Balmoral. Il semble qu'on lui a conseillé de rester discret et de tout rater", a précisé une source à un autre tabloïd, The Sun. Le fils de la reine Elizabeth II est accusé d'agression sexuelle et de viol sur plusieurs jeunes filles, dont Virginia Roberts, qui était mineure au moment des faits. Il aurait bénéficié du réseau de trafic sexuel du défunt milliardaire Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé dans sa cellule de prison le 10 août 2019, à l'âge de 66 ans.

À cause de ce crime qu'il nie toujours, le prince Andrew se prive de la joie de découvrir sa petite-fille. Le nouveau-né est le premier enfant de Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi. Ce dernier est également papa d'un petit garçon de 5 ans, né en 2016 d'une précédente relation avec l'architecte Dara Huang.

"Tellement ravis de partager la nouvelle de l'arrivée en toute sécurité de notre fille le samedi 18 septembre 2021, à 23h42, au Chelsea and Westminster Hospital de Londres. Merci à l'équipe de sages-femmes et à tout le monde à l'hôpital pour leurs merveilleux soins", avait tweeté Beatrice suite à son accouchement.

La nouvelle maman garde le prénom du bébé secret... pour combien de temps ?