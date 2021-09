Diaporama Beatrice d'York maman : Sarah Ferguson a rencontré le bébé, et le prince Andrew ?

Beatrice d'York maman : Sarah Ferguson a rencontré le bébé, et le prince Andrew ?

Le prince Andrew et Sarah Ferguson avec leur fille la princesse Beatrice le jour de sa remise de diplôme à Londres.

Un document du tribunal de New York implique le Prince Andrew dans l'affaire Epstein.

La princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi lors de l'annonce de leurs fiançailles.

Jeffrey Epstein, accusé de 'trafic sexuel' s'est sucidé dans une prison à New York. Le financier avait 66 ans, le 10 août 2019.

La princesse Beatrice d'York et Edoardo Mapelli Mozzi lors de leur mariage à Windsor.

La princesse Eugenie et la princesse Beatrice et leur père le prince Andrew - La famille royale d'Angleterre au "Patron's Lunch" à Londres, à l'occasion du 90ème anniversaire de la reine. Le 12 juin 2016

Le prince Andrew, duc d'York et la princesse Beatrice d'York - Les invités arrivent à la chapelle St. George pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018.

La princesse Beatrice d'York et son fiancé Edoardo Mapelli Mozzi - Mariage du prince Jean-Christophe Napoléon et de la comtesse Olympia d'Arco-Zinneberg à la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris le 19 octobre 2019. © Dominique Jacovides / Bestimage

14 / 14

La princesse Beatrice d'York et son compagnon Edoardo Mapelli Mozzi - Les invités arrivent au mariage de la chanteuse Ellie Goulding et C. Jopling en la cathédrale d'York, le 31 août 2019