Ellie Goulding et Caspar Jopling : Fabuleux mariage à York Minster !

Un conte de fées moderne. Le mariage d'Ellie Goulding (32 ans) et Caspar Jopling (27 ans) a eu lieu le 31 août 2019. Arrivée dans un Volkswagen Combi bleu très vintage et décoré de nombreuses fleurs, la chanteuse a eu le privilège de s'unir dans la magnifique cathédrale d'York. Vêtue d'une somptueuse robe Chloé conçue par Natacha Ramsay-Levi, cette magnifique création aurait nécessité plus de 640 heures de travail. Petit détail qui fait toute la différence, sa robe comprend les initiales du couple brodées sur le voile - 591 heures de confection - et le col. Sa bague serait estimée à près de 150 000 livres avec un diamant à 2,5 carats. Pour casser les codes, la mariée a désiré que ses sept demoiselles d'honneur soient également toutes habillées de blanc. On pouvait compter parmi elles ses amies Hannah Lowe, Cassandra Gracey (présidente de Sony Music) et la styliste Zoe Jervoise Graham.

Le prince charmant

Son époux, un grand cadre de la maison Sotheby's et ancien membre de l'équipe nationale britannique d'aviron, était le prince charmant idéal. Habillé d'une traditionnelle et très chic jaquette, le marié n'avait d'yeux que pour sa femme. Selon le Daily Mail, c'est même lui, natif de la région et petit-fils d'un ancien ministre, qui aurait réussi à faire en sorte que leur mariage se déroule dans cette somptueuse cathédrale. Se marier à York Minster nécessite normalement une "connexion" ainsi qu'une licence spéciale. Un porte-parole de la cathédrale a annoncé que le couple avait "rempli" tous les critères de qualification. Sachant que le grand-père du marié est Lord Lieutenant d'Yorkshire, cela n'a pas dû poser trop de difficultés...

Des invités VIP

Côté invités, près de 300 personnes étaient présentes dont de grandes célébrités. Katy Perry et Orlando Bloom, James Blunt et sa femme, Sienna Miller, Rita Ora ou encore Ed Sheeran. Que du beau monde ! Bien sûr, Sarah Ferguson et ses filles les princesses Eugenie et Beatrice, très proches de la mariée, étaient présentes. Selon les rumeurs, ce serait d'ailleurs la princesse Eugénie qui aurait "arrangé le coup" entre Ellie et son mari lors d'une soirée entre amis en mars 2017. Par contre, Ellie n'aurait pas invité son supposé ex, le prince Harry, et sa femme Meghan Markle, selon The Sun. Et toujours côté royal, c'est Matt Porteous, photographe attitré du duc et de la duchesse de Cambridge, qui était chargé d'immortaliser leur union.

Du jamais vu en Grande-Bretagne !

Selon le Daily Mail, les invités ont eu droit à un sermon complètement inédit de l'archevêque d'York, John Sentamu, qui aurait même débouché une bouteille de Prosecco, symbole de leur "amour exaltant". Il leur aurait ensuite fait des cadeaux dont un panier en osier rempli de bonbons et un bonsaï, qui représenterait leur union qui grandit à travers le temps.

Après la cérémonie, les époux ont reçu leurs invités dans la sublime demeure de Castle Howard. Au programme ? Champagne Bollinger, nourriture végétalienne de luxe et camping-cars VIP pour les invités. En prime, un DJ a joué des tubes des années 90... Que demander de plus ? Un rêve devenu réalité, tout simplement !

PS : Aucune chance (normalement) d'apercevoir des photos de leur mariage sur les réseaux sociaux. Ellie aurait prévenu ses invités qu'elle ne souhaitait pas que les images de son union soient diffusées sur Internet.