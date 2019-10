Cristina Cordula : Son nez et ses lèvres refaits ? Elle répond (EXCLU)

En pleine promotion pour sa nouvelle émission Objectif 10 ans de moins (M6), diffusée le 8 octobre 2019, Cristina Cordula a accordé une nouvelle interview à Purepeople.com. L'occasion pour la styliste et animatrice de 54 ans de se prêter au jeu de l'interview Vox Populi. Le principe est simple : répondre à certains commentaires laissés sur son compte Instagram.

Sa ressemblance avec Sheryfa Luna et Audrey Tautou, le port du legging partiellement autorisé, son incontournable coupe courte, son fils Enzo, son poids... C'est avec humour et décontraction que la star d'M6 a répondu aux messages laissés par ses fans sur le réseau social. Même lorsqu'il s'agit d'évoquer son utilisation de la médecine esthétique, Cristina Cordula assume pleinement ses quelques "retouches" annuelles : "Je fais quelques injections de Botox, très très très peu. Parcimonie. Une fois par an quand je vais au Brésil, a-t-elle expliqué. Je trouve que le résultat est tout à fait naturel." En revanche, aucune intervention sur son nez ou ses lèvres : "Pas du tout, mes chéris. Mon nez est toujours le même et mes lèvres pas encore repulpées non plus. Et je ne pense pas que je vais le faire."