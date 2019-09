Cristina Cordula : Injections, peelings... "Je fais tout ça une fois par an"

Rares sont les personnalités à parler ouvertement chirurgie esthétique. Afin de promouvoir sa nouvelle émission Objectif 10 ans de moins (M6), Cristina Cordula a accordé une interview au magazine Télé 7 jours du 28 septembre 2019. L'occasion pour l'animatrice de 54 ans d'évoquer honnêtement les "retouches" qu'elle fait régulièrement faire à son visage.

"Contrairement à certaines de mes amies, je n'ai jamais eu de problème à dire mon âge. J'ai 54 ans et je me sens en totale adéquation avec lui, affirme d'abord l'ex-mannequin brésilien. Physiquement, j'ai du mal à accepter de voir mon corps vieillir : je fais du sport, j'ai une alimentation saine et je dors beaucoup. Je ne sors plus tous les soirs de la semaine, je n'ai plus 20 ans !" En plus d'avoir une hygiène de vie irréprochable, l'épouse de Frédéric Cassin s'offre tous les ans un coup de pouce anti-vieillissement. "Je n'ai pas peur de dire que j'ai recours à la médecine esthétique (...). Je suis brésilienne et, chez nous, avoir recours à la chirurgie esthétique est tout sauf un tabou."