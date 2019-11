Meghan Markle solennelle en total look noir, elle se démarque avec son chapeau

Les commémorations de la Première Guerre mondiale se poursuivent outre-Manche. Après avoir pris part au Royal British Legion Festival of Remembrance samedi 9 novembre, Meghan Markle et le prince Harry ont retrouvé la famille royale pour le Remembrance Sunday service de ce 10 novembre 2019 à Londres. Non loin de la reine Elizabeth, du prince William et Kate Middleton, la duchesse de Sussex est apparue élégante et solennelle lors de cette cérémonie qui rend hommage aux victimes de la Grande Guerre.

L'ex-actrice américaine de 38 ans a troqué sa robe Erdem de la veille pour un nouveau look noir. Depuis un balcon surplombant le Cénotaphe, Meghan Markle est apparue vêtue d'un manteau noir cintré et d'un chapeau de laine assorti à bord large. Un ensemble épuré et sobre parfaitement dans le ton de cet événement. Aux côtés de la comtesse de Wessex et du vice-amiral Sir Anthony Laurence, la mère du petit Archie (6 mois) était ainsi en bonne place pour voir au sol son mari Harry, élégant en tenue militaire, non loin de son frère William et son père le prince Charles.

C'est depuis un autre balcon que sa belle-soeur Kate Middleton a assisté aux hommages. Elle aussi vêtue de noir, en manteau de style officier et bibi à voilette, la duchesse de Cambridge a quant à elle eu le privilège de prendre place au côté d'Elizabeth II et Camilla Parker-Bowles. La monarque de 93 ans a semblé particulièrement émue lors de cette cérémonie, essuyant une larme pendant l'hymne national. 2019 marque le 100ème anniversaire des traditionnelles deux minutes de silence observées chaque année pour commémorer l'armistice et les victimes de la Première Guerre mondiale.

