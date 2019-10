Amal Clooney : Accident de chaussure en pleine rue, elle a frôlé la chute !

Cette petite frayeur mise de côté, Amal Clooney a encore dévoilé un look réussi mercredi soir. Chaque apparition de la jolie brune est un véritable défilé de mode, tant la mère d'Ella et Alexander (2 ans) soigne ses looks de créateurs : un trench-coat revisité par Proenza Schouler, une tenue d'automne orangée, un look du soir en soie turquoise signé Zac Posen, un ensemble vert en Néoprène de chez Burberry... En septembre dernier, c'est en top bustier en dentelle et pantalon large en cuir qu'elle a fêté son cinquième anniversaire de mariage avec George Clooney. Un style pointu, coloré et féminin qui explique pourquoi des photographes campent devant la porte de son domicile new-yorkais pour capturer chacune de ses sorties.