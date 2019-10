Amal Clooney : Sa soeur Tala jetée en prison pour conduite en état d'ivresse

Amal Clooney ne devrait pas revoir sa grande soeur de sitôt. Tala Alamuddin Le Tallec, six ans de plus qu'elle, a été condamnée à passer trois semaines derrière les barreaux pour conduite en état d'ivresse, et ce sans la moindre assurance. Résidant de manière permanente à Singapour, la créatrice de mode de 47 ans a été arrêtée par le sergent Alvin Lee, un officier de police qui l'a décrite comme "empestant l'alcool" et "incapable de trouver le frein à main de son propre véhicule" – rapporte The Straits Times. Elle conduisait la BMW X5 de son époux aux alentours de 2h30 du matin au moment où les forces de l'ordre l'ont appréhendée.

Si ce crime autoroutier date du 13 mai 2019, la sentence est tombée ce lundi 14 octobre 2019. Selon Shashi Nathan, l'avocat de Tala Alamuddin, la maman de quatre enfants se dit "profondément rongée par le remords". Plaidant coupable, elle clame tout de même être victime des conséquences d'une "publicité involontaire faite à propos de son cas, et ce en dehors de sa propre volonté". Avant de monter à bord de sa voiture, la demi-soeur de George Clooney avait consommé deux verres de vin et une coupe de champagne. Au total, 95 microgrammes avaient été détectés dans les 100 millilitres analysé. Suffisant pour rendre sa conduite illégale, puisque la limite tolérée se situe à 35 microgrammes...

Trois arrestations par la police

En plus de son temps passé en prison, Tala Alamuddin Le Tallec va devoir payer une amende de 6400 dollars (soit 5700 euros). Elle ne pourra pas non plus prendre le volant pendant quatre ans. Une décision judiciaire qui ne semble pas lui poser problème, puisqu'elle aurait décidé quoi qu'il arrive de ne plus jamais conduire. Il faut dire que cet incident est loin d'être isolé : elle avait déjà été arrêtée à deux reprises, pour des raisons très similaires, dont l'une remonte à l'année 2013. Comme quoi, avoir une avocate dans la famille ne protège pas de tous les maux.