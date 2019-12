Meghan Markle cible des tabloïds : Sarah Ferguson à la rescousse

Dans une nouvelle interview accordée au Vogue Arabia, le 11 décembre 2019, Sarah Ferguson a commenté les difficultés que rencontre Meghan Markle face au harcèlement de la presse anglaise. Selon l'ex-femme du prince Andrew, cette situation est comparable à celle qu'elle a elle-même vécue lorsqu'elle a rejoint la famille royale en 1986.

"Ce doit être dur pour Meghan, et je peux m'identifier à elle. Je pense qu'elle est moderne et fabuleuse. Elle est géniale, a affirmé la Britannique de 60 ans. Pourquoi Meghan ne peut-elle pas être géniale ? Pourquoi ne peut-elle pas être célébrée ? J'ai été à la place de Meghan, et je le suis toujours. Il y a toujours une touche de négativité et ça devient si triste et fatigant. C'est bête et méchant. Je déteste l'intimidation et je suis désespérément désolée pour la peine qu'ils doivent endurer parce que je suis passée par là."